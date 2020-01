Calciomercato Napoli, novità per Ciciretti e Tutino: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI TUTINO CICIRETTI / Il Napoli, che in questi giorni proverà a chiudere il colpo Lobotka, lavora anche ad alcune operazioni in uscita. Amato Ciciretti, presente in rosa ma fuori dal progetto tecnico, cerca una nuova avventura e a breve, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, potrebbe realizzarsi un trasferimento in prestito ad Empoli.

Le parti stanno definendo la formula di un affare che appare ormai in dirittura d'arrivo. Presto, inoltre, potrebbe cambiare aria un altro azzurro ceduto a titolo temporaneo:è vicino al, ma l'vuole prima chiudere l'acquisto di un sostituto per lasciarlo partire.

