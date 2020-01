Calciomercato Inter: Valverde elogia Vidal e allontana l'addio

CALCIOMERCATO INTER VALVERDE VIDAL / Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha elogiato nuovamente Arturo Vidal, obiettivo di calciomercato dell'Inter, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al pareggio nel derby contro l'Espanyol: "Nel primo tempo siamo stati troppo accademici nel gioco, avevamo bisogno di rivoluzionare la gara".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Valverde 'blinda' Vidal: cileno subito in gol

Calciomercato Inter, Valverde allontana l'addio di Vidal

Il tecnico degli azulgrana, che si è sempre opposto alla partenza del cileno, ha elogiato il suo essere 'diverso' rispetto agli altri centrocampisti a disposizione: "Magari non è accademico nel gioco di posizione come gli altri, ma Vidal compare in tutte le zone del campo, crea più disordine. Questa è una virtù quando abbiamo bisogno di arrivare in area e rompere la sequenza di passaggi per superare la prima linea di pressing degli avversari". Vidal, entrato al primo minuto della ripresa, è stato protagonista di un'ottima prestazione con il gol del momentaneo 1-2.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Liga, non basta Vidal: l’Espanyol ferma il Barcellona

Calciomercato Milan, le ultime CM.IT sul futuro di Castillejo