CALCIOMERCATO INTER REINIER REAL MADRID / Accostato a Inter e Juventus, seguito anche da Barcellona e Bayern Monaco, per Reinier il futuro sembra essere al Real Madrid: secondo le informazioni raccolte in Brasile, i blancos hanno trovato l'accordo con il Flamengo per il trasferimento del quasi 18enne trequartista (compleanno il 19 gennaio) in Spagna.

L'intesa è stata raggiunta sulla base di circa 30 milioni di euro per l'80% del calciatore e nella giornata di ieri un socio di Giulianoè stato a Rio de Janeiro per sistemare alcuni dettagli., attualmente impegnato con la propria nazionale nel torneo pre-olimpico che andrà avanti fino a inizio febbraio, potrebbe sbarcare in Spagna proprio dopo la fine dell'impegno con la Seleçao e aggregarsi alla squadra B del Real Madrid per un primo contatto con il calcio spagnolo.

Per far sì l'affare venga formalizzato, si attende soltanto che l'accordo trovato dai club venga ufficializzato con una proposta scritta da parte del Real Madrid: dovesse concretizzarsi la trattativa, Reinier troverebbe al Real altri due giovani talenti brasiliani come Rodrygo e Vinicius.