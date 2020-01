NAPOLI CASTROVILLI FIORENTINA / Il Napoli continua la trattativa per Lobotka del Celta Vigo con novità che potrebbero arrivare a partire da lunedì, ma il centrocampista slovacco non è l'unico nome sulla lista di Giuntoli per rinforzare la rosa di Rino Gattuso. Gli azzurri, infatti, starebbero valutando anche la possibilità di acquistare un secondo centrocampista e il nome individuato da De Laurentiis è quello di Gaetano Castrovilli, 22 anni, fresco di rinnovo con la Fiorentina.

Come si legge su 'Il Mattino', il patron dei partenopei sarebbe pronto a far partire l'assalto qualora da Firenze arrivasse un'apertura: ipotesi al momento molto difficile visto che i viola sono in una situazione complicata di classifica e hanno bisogno dei loro migliori elementi per risalire la china.

Calciomercato Napoli, per Castrovilli sfida all'Inter

Per Castrovilli quello del Napoli non è l'unico interesse: il 22enne piace anche all'Inter che, al di là di un'idea di scambio a gennaio con Politano alla Fiorentina, potrebbe farsi avanti in vista della prossima stagione. Il centrocampista, ex Bari e Cremonese, piace anche a Roma e Juventus: ad ottobre è stato ufficializzato il suo rinnovo fino al 2024.

