CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka si avvicina al Napoli, ma serve ancora qualche passo per chiudere un affare che Rino Gattuso reputa fondamentale. Dopo i contatti dei giorni scorsi, salvo sorprese, il Celta ha fatto sapere che nel weekend si concentrerà sul fondamentale match con l’Osasuna, in programma domani alle 21. Da lunedì si tornerà a negoziare e l’intenzione dei partenopei è di chiudere quanto prima.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, affare Lobotka: confermata anticipazione di CM.IT

Calciomercato Napoli, ecco il prezzo per Lobotka

Per ora, l’offerta azzurra raggiunge circa 18 milioni di euro bonus compresi, ancora lontana dalla richiesta del Vigo, che si attesta sui 25. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i galiziani puntano ad incassare 20 milioni “puliti” da quest’operazione e il loro muro nasce dall’operazione che portò lo slovacco sulle rive della Ria nel 2017.

L’accordo col Nordsjælland prevedeva infatti una percentuale sulla futura rivendita del regista pari al 25%: per incassare 20 milioni, quindi, il prezzo del centrocampista dev’essere di 25.

Uno sconto, però, è possibile: le insistenze del giocatore, che sogna la maglia del Napoli dalla primavera 2018 (sapeva che il suo acquisto sarebbe stato contestuale all’addio di: l’arrivo dicambiò poi i piani) possono obbligare gli spagnoli ad avvicinarsi alla società azzurra e dare l’ok a un’offerta da 22 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, l'allenatore del Celta: ''Lobotka? Non so è concentrato''

Calciomercato Napoli, sconto possibile per Lobotka

Il tecnico Oscar Garcia non ha escluso di lasciar fuori Lobotka dal match di domani per la sua scarsa concentrazione dovuta alle voci di calciomercato: il Celta è un club solido, che non avrebbe intenzione di vendere uno dei suoi migliori calciatori in una stagione così delicata, ma tenersi ancora in casa un giocatore scontento potrebbe rivelarsi controproducente. L’epilogo della vicenda non dovrebbe essere lontano: dal celeste all’azzurro, il passo pare breve.

Mirko Calemme - Eleonora Trotta

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, countdown Lobotka: le ULTIME di CM.IT

Milan-Sampdoria, Ranieri: "Ibrahimovic, brutta sorpresa. Mercato, no scommesse"