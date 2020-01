FIORENTINA CUTRONE ESPIRITO SANTO / Un attaccante per Iachini: la Fiorentina va alla ricerca con urgenza di un rinforzo per un reparto avanzato che nella prima parte di stagione ha palesato diverse difficoltà.

L'obiettivo dei viola è Patrickche alnon ha trovato lo spazio sperato: l'avventura in Premier League dell'expotrebbe interrompersi dopo sei mesi e l'esclusione di oggi nella gara di FA Cup ha aumentato le voci su un suo imminente ritorno in

A parlare proprio di esclusione e futuro di Cutrone è stato in conferenza stampa il manager dei Wolves, Nuno Espirito Santo, che ha spiegato come è nata la decisione di escludere l'attaccante dalla gara odierna: "Ho avuto un colloquio con lui e abbiamo deciso che non avrebbe giocato. Sulla sua cessione non ho intenzione di parlare. Addio imminente? Aspettiamo e vediamo: va tutto bene".

Nella prima parte di stagione, Cutrone non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare: per lui 24 presenze complessive con tre reti, con un minutaggio di circa 35 minuti a presenza.