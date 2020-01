CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MBAPPE / Possibile intreccio sull'asse Madrid-Torino con Paul Pogba e Kylian Mbappe grandi protagonisti: entrambi i calciatori sono stati accostati, in tempi e modalità diverse, a Real Madrid e Juventus.

Secondo quanto riferisce 'diariogol.com', Zidaneavrebbe chiara in mente la priorità per la squadra e avrebbe chiesto a Florentinodi puntare tutto sul centrocampista anche assecondando la 'folle' valutazione che avrebbe fatto il: 176 milioni di euro.

Un colpo che, insieme all'interesse per Fabian Ruiz, ridisegnerebbe la metà campo dei blancos che potrebbe contare anche su Casemiro, Kroos e Valverde, con l'addio tra gli altri di Modric.

Calciomercato Juventus, Pogba a tutti costi per Zidane: via libera per Mbappe

Un affare di tale portata potrebbe portare il Real Madrid a frenare sulla pista Mbappè, altra trattativa che avrebbe costi esorbitante e di questo potrebbe approfittarne la Juventus. Non è un segreto che i bianconeri sono a caccia di un 'nuovo Ronaldo', un campione di fama mondiale più giovane del portoghese su cui costruire i successi futuri: un affare da capogiro che potrebbe diventare concreto soprattutto nel caso in cui CR7 dovesse andare via a fine stagione, rendendo disponibile un importante 'extra-budget' alla voce stipendi. Soltanto un'ipotesi al momento ma la certezza è che l'estate che sarà vedrà i top club sfidarsi a colpi di cifre astronomiche per accaparrarsi i migliori calciatori del momento.

