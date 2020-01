Calciomercato Perugia, UFFICIALE: clamoroso ritorno in panchina

CALCIOMERCATO PERUGIA COSMI / Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Perugia: dopo l'esonero di Massimo Oddo, la società ha scelto di tornare al passato per risollevare le sue sorti e rilanciarsi nella lotta per la promozione in Serie A (attualmente ottavo, ma a quattro punti dal terzo posto). L'allenatore, dal 2000 al 2004, con i Grifoni visse stagioni storiche vincendo la Coppa Intertoto e qualificandosi così alla Coppa UEFA.

L'accordo siglato scadrà il 30 giugno 2020 e il club umbro ha accolto Cosmi con una sua immagine d'annata e questa frase: "Bentornato a casa, mister".

