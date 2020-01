CALCIOMERCATO MILAN GENOA SAMPDORIA BORINI / Fabio Borini è il candidato numero uno a lasciare il Milan durante la finestra invernale di mercato. L'attaccante, fin qui poco utilizzato sia da Giampaolo che da Pioli, è pronto a cambiare aria, complice anche l'arrivo nel reparto offensivo di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', se nei giorni scorsi il Genoa sembrava essere molto vicino all’ex Roma, nelle ultime ore è spuntata anche la Sampdoria, che cerca un profilo di esperienza per rinforzare l’attacco. Si accende così un vero e proprio derby di mercato, con la dirigenza blucerchiata che potrà far leva sull'incontro di campionato contro i rossoneri per portarsi avanti nella trattativa.

