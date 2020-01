MILAN SAMPDORIA RANIERI / Sarà la Sampdoria a bagnare il ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic: i blucerchiati sono attesi lunedì alla trasferta sul campo del Milan, nella quale probabilmente esordirà l'attaccante svedese. Su di lui scherza in conferenza stampa Claudio Ranieri: "Nella calza della Befana ci sarà Ibrahimovic e non è certo una bella sorpresa. Porterà entusiasmo e mentalità vincente ad una squadra caparbia che avrà la spinta in più dello stadio.

Servirà una grande prova da parte nostra: dovremo ripetere la prestazione fatta contro la, senza subire quei gol".

Sulla condizione della squadra, il tecnico blucerchiato dice: "L'ho ritrovata bene, i ragazzi hanno lavorato secondo i programmi consegnati prima della pausa. Abbiamo anche recuperato chi era fuori per infortunio: vorrei vedere agonismo, attenzione e aiuto reciproco".

Calciomercato Sampdoria, Ranieri: "Serve un difensore"

Infine, Ranieri rivela le strategie di mercato dei blucerchiati: "Stiamo monitorando il mercato, abbiamo bisogno di calciatori pronti, che già conoscono il campionato italiano: non possiamo permetterci scommesse e giovani di prospettiva. L'infortunio di Ferrari ha reso più urgente un intervento in difesa, ma chi scenderà in campo a Milano farà bene".