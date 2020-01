p>CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN NANDEZ / Dopo le parole rilasciate ieri in conferenza stampa, Marcello, ds del, è tornato a parlare del futuro di Radjae Nahitanai microfoni di 'Sky Sport'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul centrocampsita belga in prestito dall'Inter, il dirigente rossoblu predica calma: ''Pensare che sia facile trattenere Nainggolan sarebbe come prendere in giro la gente o dargli un contentino. Che sia difficilissimo è vero, magari non è impossibile però il presidente ha detto una cosa seria: è un discorso molto complicato, da affrontare a giugno".

Piccola battuta anche su Nahitan Nandez, considerato in casa Inter il piano B di Arturo Vidal: "Nandez è un giocatore del Cagliari, sta facendo bene ma è arrivato stanco perché ha fatto una tirata incredibile senza riposare dopo la Nazionale. Sono sicuro che farà un grande girone di ritorno".

