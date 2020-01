DIRETTA NAPOLI INTER FORMAZIONI / E' Napoli-Inter il posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. Tornata alla vittoria contro il Sassuolo dopo un digiuno di ben otto partite, la squadra azzurra spera di ottenere un risultato prestigioso contro una delle squadre più in forma del torneo. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di perdere il passo scudetto e potranno contare anche su alcuni recuperi molto importanti.

C'è attesa anche per la sfida tra, due allenatori che hanno fatto della grinta la loro arma principale, prima in campo e ora in panchina. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; L.Martinez, R.Lukaku. ALL.: Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45 punti; Inter* 42; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29: Parma 25; Napoli* e Torino 24; Bologna 23; Verona* 22 e Milan 22; Udinese 21, Sassuolo 19*; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal* 12

* una partita in meno