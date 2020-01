CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / L'Inter è al lavoro da giorni per abbattere il muro eretto dal Barcellona per Arturo Vidal, centrocampista cileno e primo obiettivo di mercato di Conte in questa finestra invernale. Arrivano notizie incoraggianti dalla Spagna: in occasione del derby in programma questa sera contro l'Espanyol, Valverde ha spedito in panchina Vidal scegliendo a centrocampo Rakitic, De Jong e Busquets.

Da vedere se Vidal verrà utilizzato a partita in corso, come successo nelle ultime uscite. L'Inter monitora con particolare attenzione gli sviluppi della vicenda. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

