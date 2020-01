CALCIOMERCATO ROMA WEIGL / Julian Weigl ha lasciato pochi giorni fa il Borussia Dormtund,decidendo di ripartire dal Benfica. Il centrocampista tedesco è stato seguito anche dall'Inter che però ha deciso di concentrare tutte le forze su Arturo Vidal.

Secondo quanto riportato però dal quotidiano portoghese 'Record', per Weigl c'è stato un tentativo last minute di un altro club di Serie A: prima del suo passaggio dal Borussia al club portoghese,hanno tentato di inserirsi nella trattativa, venendo respinti però da Weigl che aveva ormai dato la sua parola al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

