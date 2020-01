CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES / Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, si allontana dalla Juventus.

Dopo il dietrofront di Paratici, arrivano anche le parole di Thomasche blindano l'ex Roma a Parigi: nelle ultime settimane si è parlato di un possibile scambio tra i due club che avrebbe coinvolto il bianconero, ma ora gi scenari sembrano essere cambiati.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Paredes: l'annuncio di Tuchel

Alla vigilia del match di Coppa di Francia in programma contro il Linas-Montlhery, il tecnico parigino ha parlato così del suo futuro: ''Ha giocato molto durante l'ultima fase della stagione. Ha dimostrato di poter essere importante per noi, ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Ho grande fiducia in lui, credo che resterà".

