NAPOLI INTER INFORTUNIO MERTENS / Brutte notizie per Rino Gattuso in vista del big match di lunedì sera tra il Napoli e l'Inter di Antonio Conte.

A meno di sorprese dell'ultimo minuto l'allenatore azzurro dovrà infatti fare a meno anche di Dries Mertens, che nell'allenamento odierno ha svolto solo un lavoro personalizzato . L'attaccante belga è ancora alle prese con un fastidio muscolare rimediato in Napoli-e non ancora risolto definitivamente. Si va così verso il forfait e la non convocazione di Mertens in casa azzurra.