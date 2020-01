Calciomercato Juventus e Inter, Chiesa rompe il silenzio sul suo futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA / Federico Chiesa rompe il silenzio.

In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della, il talento viola conteso daha parlato così del suo futuro: "Adesso voglio solo fare il meglio possibile per la Fiorentina. Vengo da un brutto infortunio alla caviglia e non ho fatto vacanze per cercare di guarire".

Sul rapporto con il presidente Commisso: "È una persona straordinaria, l’ho capito soprattutto nelle ultime chiacchierate che abbiamo avuto nel 2019. Io, lui, insieme a Barone e Pradè, ci siamo parlati e siamo tutti felici. Vogliamo il meglio per la Fiorentina". Qualsiasi discorso di calciomercato è dunque rimandato alla prossima sessione estiva.