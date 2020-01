Genoa, futuro Ben Arfa: l'attaccante ha deciso

CALCIOMERCATO LIONE GENOA BEN ARFA / Niente Serie A per Ben Arfa.

L'attaccante esterno - accostato alnegli ultimi giorni - dovrebbe ripartire dalla: il calciatore svincolato - come riporta 'Le10Sport' - sarebbe attratto dalla possibilità di vestire la maglia del

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

L'OL è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire l'infortunato Depay, costretto a star fuori per tutto il resto della stagione. In queste ore anche i profili di Suso e Politano sono tornati in orbita Lione ma Ben Arfa potrebbe spazzare via ogni alto tipo di idea.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, Lione cerca un esterno: due possibili obiettivi in Serie A