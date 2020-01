CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Rabiot non è in vendita. È la decisione della Juventus almeno per questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'goal.com', infatti, nonostante una prima parte di stagione ben al di sotto le aspettative il centrocampista francese gode ancora della piena fiducia di Sarri e della società.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, dall'Inghilterra: assalto immediato a Pogba, c'è l'offerta

Calciomercato Juventus, Rabiot non si muove a gennaio: le ultime

L'ex PSG, nelle ultime settimane al centro di numerose voci sul suo futuro, non è quindi sul mercato.

L'obiettivo dei bianconeri è quello di continuare a puntare su Rabiot per permettergli di adattarsi al meglio sperando in un definitivo salto di qualità. Il primo vero bilancio si farà poi a fine stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il Psg prova il nuovo colpo 'alla Verratti' in Serie A

Calciomercato Juventus, doppia offerta per Demiral

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Emre Can