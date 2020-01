Calciomercato, il Psg prova il nuovo colpo 'alla Verratti' in Serie A

CALCIOMERCATO PSG TONALI / A quasi 8 anni di distanza dal blitz decisivo con cui furono beffate le big italiane nella corsa a Marco Verratti, il Paris Saint-Germain di Leonardo prova a strappare un altro grande talento del nostro calcio al campionato di Serie A. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' infatti, domani è atteso a Brescia un osservatore del Psg per monitorare da vicino il centrocampista Sandro Tonali in occasione della sfida contro la Lazio. Si tratta di una missione in ottica futura, con i parigini che lo stanno monitorando con grande interesse in vista di un possibile assalto in estate.

Brutta notizia dunque per le big italiane come, molto interessate al gioiello classe 2000 già nel giro della Nazionale, che dovranno vedersela con una concorrente forte ed agguerrita. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

