CALCIOMERCATO ROMA FONSECA UNDER / Analizzando in conferenza stampa le condizioni della sua Roma in vista del match di domani contro il Torino, Paulo Fonseca ha avuto modo di analizzare anche le mosse di calciomercato. Il tecnico ha parlato della possibile cessione di Under: "Io non penso che perderemo nessuno dei nostri giocatori.

Under è un giocatore della- chiarisce Fonseca - Possono giocare 11 giocatori, ora Zaniolo è in un ottimo momento di forma. Under deve lavorare per farsi trovare pronto". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Under in uscita: si guarda in casa Inter

LEGGI ANCHE >>>Roma, doppio annuncio di Petrachi su Kalinic e Bruno Peres