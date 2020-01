CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Dejan Kulusevski è il futuro, il presente può essere Paul Pogba. La Juventus, chiuso l'acquisto del gioiello svedese, sta vivendo ore di calciomercato molto importanti, con un certo fermento in uscita e un grande sogno in entrata: il ritorno in bianconero del 'Polpo'. Ai ferri corti con il manager Ole Gunnar Solskjaer e con l'ambiente ManchesterUnited, le voci di un addio del centrocampista francese si fanno sempre più insistenti e in Inghilterra assicurano che la separazione si possa consumare addirittura già in questa finestra invernale.

Calciomercato Juventus, Rabiot nell'affare Pogba

Dalle colonne del britannico 'The Sun' arriva infatti la bomba secondo cui la dirigenza juventina si sarebbe convinta di poter anticipare i tempi dell'operazione arrivando ad un accordo con i 'Red Devils' in questa sessione di gennaio mettendo sul piatto una proposta da 100 milioni di euro complessivi. Proposta che gli uomini mercato bianconeri starebbero già preparando, includendo il cartellino di Adrien Rabiot che viene valutato circa 30 milioni di euro e che il Manchester United ha cercato a più riprese negli ultimi anni. I restanti 70 milioni di euro, invece, sarebbero coperti cash. Una soluzione che potrebbe far felici tutte le parti in causa, visto che anche lo stesso Rabiot a Torino non sta facendo benissimo.

