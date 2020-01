CALCIOMERCATO GENOA UFFICIALE DESTRO / Sono ore piuttosto movimentate in casa Genoa tra entrate ed uscite. Il Ds Marroccu ha fatto il punto della situazione sule prossime mosse di calciomercato soprattutto dal punto di vista delle cessioni dopo i primi movimenti atti a rinforzare la rosa di Nicola. Nei giorni scorsi sono infatti già arrivati i vari Perin e Behrami, mentre nella mattinata di oggi è giunta la buona novella anche per quanto riguarda l'attacco.

È infatti uficiale anche il tesseramento di Mattia Destro. L'attaccante arriva in prestito dal Bologna, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Calciomercato Genoa, il ritorno di Destro

Per lui si tratta di un ritorno in rossoblù dopo il passaggio in Liguria del 2010 quando veniva dalla trafila nelle giovanili dell’Inter.

Lo stesso Genoa ha quindi diramato un comunicato ufficiale: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Bologna Fc, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Destro (Ascoli Piceno, 20 marzo 1991). In carriera ha totalizzato 8 presenze e un gol con la Nazionale italiana, realizzando 70 gol in Serie A TIM in 223 presenze, i primi due siglati per il Genoa nella stagione 2010/11. In seguito ha giocato per Siena, Roma, Milan, Bologna. Nel 2012/13 ha vinto il titolo di capocannoniere in Coppa Italia. A livello giovanile ha percorso la trafila nelle rappresentative azzurre risultando vice-campione all’Europeo U.21 del 2013. Con l’Inter ha conquistato un Torneo di Viareggio (2008) e il titolo di capocannoniere nel campionato Primavera 2009/10".

