CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO BAYERN MONACO / L'avventur di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata fin qui positiva ma non del tutto come ci si aspettava alla vigilia. Il fenomeno portoghese infatti non è riuscito fin qui a replicare i numeri spaventosi della sua avventura al Real Madrid, soprattutto in Champions League dove con i 'Blancos' è sempre stato un fattore determinante per i successi dei ragazzi di Zidane.

Una leggera involuzione che secondo quanto riportato da 'DonBalon' potrebbe anche portare all'addio alla Juventus per provare una nuova avventura in un altro campionato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c'è il rinnovo nei piani di Ronaldo

Calciomercato Juventus, anche il Bayern Monaco pensa a Ronaldo

Stando a quanto sottolineato dalla testata spagnola nell'estate 2020 potrebbe quindi esserci un clamoroso addio per proseguire il duello a distanza con Leo Messi. Ronaldo ha trionfato in Inghilterra, Spagna e Italia, mentre il crack blaugrana non ha lasciato la sua zona di comfort durante la sua carriera. Proprio per questo per vincere anche in un nuovo campionato CR7 potrebbe prendere in considerazione la Germania e nello specifico il Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero il lusitano al fianco di Robert Lewandowski per comporre l'attacco più forte d'Europa. Così facendo Ronaldo avrebbe la chance di trionfare anche in un altro dei principali tornei continentali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, dietrofront di Paratici a centrocampo

Calciomercato Juventus, doppia offerta per Demiral: assalto dall'estero

Calciomercato Juventus, doppia carta per Pogba