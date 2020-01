CALCIOMERCATO TORINO UDINESE ZAZA FOFANA OKAKA / Il futuro di Simone Zaza in maglia granata sembra sempre più in bilico. L'attaccante, che ha iniziato benissimo la stagione, ora sembra un pesce fuor d'acqua e pare destinato alla partenza. Su di lui c'è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che pensa a lui come possibile innesto per l'attacco. Attenzione però anche all'ipotesi estera. 'Tuttosport' sottolinea infatti l'interesse del Besiktas nei confronti dell'attaccante lucano, dalla cui cessione Cairo vorrebbe però ricavare 10 milioni di euro.

Nel frattempo il Torino, per cautelarsi, sarebbe pronto ad avviare i contatti con l'Udinese per arrivare a Stefano Okaka. Sarebbe lui l'attaccante scelto dalla dirigenza granata per rafforzare il reparto offensivo in caso di partenza di Zaza. Mazzarri lo ha avuto al Watford e lo conosce bene: vorrebbe affiancarlo a Belotti in attacco. Ma Okaka non è l'unico nome coinvolto nell'asse tra Torino e Udine. Ai piemontesi piace Fofana, mentre i bianconeri sono interessati in particolare a tre giocatori: il difensore Bonifazi e i giovani Edera e Parigini, quest'ultimo però piace anche al Genoa.

