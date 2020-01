CALCIOMERCATO ATALANTA CAPRARI SAMPDORIA ZAPATA / Musa Barrow sembra sempre più vicino a lasciare l'Atalanta per accasarsi al Bologna. Una possibile cessione che aprirebbe nuovi scenari nell'attacco dei bergamaschi che secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero pronti a bussare in casa Sampdoria per provare a strappare Gianluca Caprari. Per il mercato nerazzurro non sarebbe neanche una novità, considerando che già la scorsa estate rientrò nel giro di valutazioni prima di affondare per Muriel.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Sartori: ''Kulusevski alla Juve? Affare per tutti.

Calciomercato Atalanta, operazione Caprari

Contratto valido fino al 30 giugno 2020 e il Doria è pronto a parlarne. Questa la situazione di Caprari che rientra nella filosofia dell'Atalanta che però non gradisce prestiti secchi, ma solo con possiblità di riscatto. Per questo motivo con i blucerchiati si cercherà una sorta di copia-incolla dell'operazione che ha portato Duvan Zapata alla corte di Gasperini: cessione temporanea (onerosa a un milione) con diritto di riscatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Spal, non solo la Lazio: altra 'minaccia' per Kurtic

Calciomercato Inter, da Icardi a Politano: tesoretto tra gennaio e giugno