CALCIOMERCATO INTER ICARDI POLITANO / Un tesoretto da 150 milioni da ricavare tra gennaio e giugno. Questo l'obiettivo di casa Inter, con Beppe Marotta che punta a monetizzare quanto più possibile dai giocatori attualmente in prestito e dagli esuberi presenti nella rosa di Antonio Conte. Al tecnico salentino sono stati promessi rinforzi e il primo nome della lista è quello di Arturo Vidal. Il Barcellona ha dato l'ok per la cessione del centrocampista e l'Inter è al lavoro per riuscire a portare il giocatore a Milano: in questo senso filtra ottimismo. Per arrivare a Vidal sarà però necessario recuperare i fondi necessari, che si possono ottenere dagli esuberi presenti in rosa. Destinato alla partenza sembra essere Matteo Politano, richiesto da Roma e Fiorentina.

Attenzione però anche a Gabigol : dalla cessione del brasiliano il club ricaverebbe un importante tesoretto da reinvestire a gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato

Calciomercato Inter, da Icardi a Perisic: il punto per giugno

Se per gennaio la partenza di Politano può portare alcuni fondi, 'Tuttosport' sottolinea come i tanti prestiti possono portare a fine stagione introiti importanti. Icardi può essere acquistato dal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro, una cifra alta, ma non quanto quella della clausola (110 milioni). Un ritorno all'Inter appare comunque da escludere. Anche Perisic e Joao Mario possono portare introiti importanti e quasi 40 milioni di euro complessivi. Ma dei fondi potrebbero arrivare anche da chi al momento è in prestito secco, come Nainggolan e Dalbert, protagonisti comunque di una stagione di livello rispettivamente al Cagliari e alla Fiorentina.

