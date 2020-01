CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK GIUNTOLI / Inizia un 2020 fondamentale per il futuro del Napoli, che prova a ripartire con Gattuso in panchina ma avrà subito due avversari durissimi come Inter e Lazio.

Gli azzurri devono tentare una difficile risalita in classifica per rientrare nelle zone europee della classifica, se in campo si è concentrati sui nerazzurri, fuori numerosi i discorsi di mercato che riguardano i partenopei, sul fronte degli acquisti ma anche su quello interno legato ai rinnovi.

Calciomercato Napoli, rinnovo Milik: le cifre

Napoli al lavoro in particolare per provare a blindare alcuni dei giocatori fondamentali per il prosieguo del progetto. Rinnovi in ballo per giocatori come Zielinski e Milik, sull'attaccante polacco ci sono novità stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'. L'intesa economica non è stata ancora raggiunta tra il ds Giuntoli e l'entourage del giocatore, si discute ancora dell'inserimento di una clausola rescissoria, ipotesi che Milik non gradirebbe. Manca ancora inoltre l'accordo sull'ingaggio da percepirsi fino al 2024, l'impressione è che comunque possa esserci un punto d'incontro, quando le parti si rivedranno, per una cifra di 3,5 milioni di euro complessivi a stagione.

