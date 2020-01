CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI EMRE CAN PAREDES / La Juventus ha bussato subito, nel calciomercato invernale, con l'acquisto di Dejan Kulusevski. Gran colpo in prospettiva per i bianconeri, che si sono assicurati dall'Atalanta il talentuoso svedese.

Il giocatore arriverà in estate, esborso importante da oltre 40 milioni per i campioni d'Italia, che anche per questo motivo - ma non solo - potrebbero decidere di non toccare nient'altro nel reparto in mediana.

Calciomercato Juventus, le ultime sul centrocampo

Le difficoltà per arrivare a Paredes, infatti, con la decisione del Psg di non privarsi, per ora, dell'argentino, e il lungo infortunio di Khedira, avrebbero infatti consigliato al CFO Paratici , secondo il 'Corriere dello Sport', di non effettuare interventi a centrocampo. Emre Can dunque destinato a restare, nonostante le continue voci di addio, non si muoverà nemmeno Rabiot, per il quale pure si era vociferato di una possibile partenza a fronte di un'offerta importante. Sarri dovrà dunque proseguire, in mezzo al campo, con gli uomini che ha adesso a disposizione.

