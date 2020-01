Inter, ottimismo per Vidal: le ultime

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Il calciomercato di gennaio entra nel vivo, da qui a fine mese numerose le trattative che possono decollare e cambiare il volto delle big italiane ed europee. Tra le squadre più attive, l'Inter, che insegue il colpo a centrocampo tanto richiesto da Antonio Conte. Il nome è sempre quello, Arturo Vidal. Il tecnico pugliese vuole a tutti i costi il cileno di nuovo con sé, dopo l'avventura vissuta insieme alla Juventus.

Numerosi però i nodi da sciogliere con il

Calciomercato Inter, la strategia per Vidal

Valverde ha dichiarato la sua intenzione di trattenere Vidal al Barcellona, ma ci sono motivi di ottimismo in casa nerazzurra. Come spiegato da Calciomercato.it, il Barcellona ha dato l'ok per la cessione di Vidal, la società blaugrana non concorda con il suo allenatore e potrebbe liberarsi del giocatore. La 'Gazzetta dello Sport' conferma che i margini per la conclusione positiva della trattativa ci sono tutti, ruolo fondamentale di mediazione sarà svolto dall'agente del cileno, Felicevich. L'Inter conta di arrivare a dama al massimo entro un paio di settimane, la volontà di Vidal di riabbracciare Conte del resto è chiara.

