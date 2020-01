CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MANCHESTER UNITED / La Juventus dovrà sfoltire la rosa in questo calciomercato di gennaio. Dopo aver messo a segno il colpo Kulusevski, Paratici ha bisogno anche di sistemare qualcosa in uscita. Già ufficiale l'addio di Mandzukic e di Perin, qualcosa potrebbe succedere a centrocampo.

I nomi più caldi sono quelli died, con il tedesco osservato da diversi club.

Oltre al Borussia Dortmund e l'Hertha Berlino, come riporta 'ESPN' anche il Manchester United sarebbe tornato a pensare alla pista che porta all'ex Liverpool. I 'Red Devils' hanno problemi a centrocampo, soprattutto con Pogba ai box e vicino all'addio. L'altro nome è quello di Sean Longstaff del Newcastle, che però chiede quasi 60 milioni, decisamente troppi. Per questo il nome di Emre Can potrebbe tornare di strettissima attualità tra United e Juventus, magari facendo presagire anche a qualcosa di buono per i bianconeri in una trattativa per Pogba.