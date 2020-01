Calciomercato, Kulusevski sul podio degli Under 20 più costosi in Serie A: la classifica

CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI / Ora è anche ufficiale. Dejan Kulusevski è un nuovo calciatore della Juventus, che per il momento lo lascerà in prestito al Parma in vista di un approdo a Torino rimandato all'estate. Un colpo importante per la società bianconera che per il trequartista svedese ha investito 35 milioni di euro che possono diventare 44 con i bonus inseriti nell'operazione con l'Atalanta. Cifre da record per grande talento in rampa di lancio, che diventa anche il secondo acquisto più costoso nella storia della Serie A tra gli under 20. Prima di lui, soltanto il prossimo compagno di squadra Matthijs deLigt che la Juventus ha prelevato in estate dall'Ajax per 85,5 milioni di euro.

Ecco la top 10 degli acquisti più costosi di calciatori Under 20 in Serie A:

Matthijs de Ligt, dall'Ajax alla Juventus - 85,5 milioni di euro Dejan Kulusevski, dall'Atalanta alla Juventus - 35 milioni di euro Alessandro Bastoni, dall'Atalanta all'Inter - 31,1 milioni di euro Gabigol, dal Santos all'Inter - 29,5 milioni di euro Antonio Cassano, dal Bari alla Roma - 28,5 milioni di euro* Alessio Romagnoli, dalla Roma al Milan - 25 miioni di euro Alexandre Pato, dall'Internacional al Milan - 24 milioni di euro Rafael Leao, dal Lille al Milan - 23 milioni di euro Luca Pellegrini, dalla Roma alla Juventus - 22 milioni di euro Nicola Ventola, dal Bari all'Inter - 21 milioni di euro*

* cambio da lire a euro

