Calciomercato Milan, dentro o fuori per Todibo: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA INCONTRO / L'entusiasmo per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha letteralmente travolto tutto l'ambiente rossonero mentre gli uomini mercato lavorano ad un altro innesto dopo lo svedese. Il nome più chiacchierato resta quello del francese Jean-Clair Todibo del Barcellona. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it il club blaugrana avrebbe ormai deciso di cedere il difensore classe 1999 in quanto al momento pare ci sia poca fiducia su una sua possibile crescita futura.

Proprio per questo motivo il Barça la prossima estate tornerà sul mercato alla caccia di un centrale di livello. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Milan, incontro con Todibo: dentro o fuori

Una situazione quella legata al giovane Todibo che potrebbe andare proprio verso il Milan che, notizia di questa sera, ha inviato il direttore Massara in Spagna proprio per andare a cena con il difensore francese. Conferme quindi sulla trasferta catalana dei rossoneri anche se secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non sembra comunque essere eccessivamente calda la pista. Si tratta piuttosto di un incontro esplorativo sulla reale volontà di Todibo che sa tanto di dentro o fuori. Da qui potrebbe capirsi molto sul buon esito dell'affare.

