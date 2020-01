CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL BORUSSIA DORTMUND LEICESTER / Dopo una prima fase di ambientamento alla Juventus alle spalle di de Ligt e Bonucci, Merih Demiral si sta finalmete ritagliando il suo spazio. Poche presenze ma buone per il centrale turco ex Sassuolo a cui tanto è bastato per attirare l'attenzione di alcuni club esteri.

Calciomercato Juventus, Borussia Dortmund e Leicester su Demiral

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' il primo obiettivo per il Leicester di Brendan Rodgers sarebbe proprio Demiral con tanto di offerta presentata in attesa di un'eventuale apertura da parte dei bianconeri. Nelle ultime settimane il turco si è conquistato a suon di prestazioni il posto da titolare scalzando anche il più quotato de Ligt, motivo per cui la Juventus per ora non apre all'addio. Cionostante continuano ad arrivare proposte di acquisto. Il Leicester ha presentato un'offerta superiore ai 30 milioni di euro mentre il Borussia Dortmund è arrivato addirittura 40 milioni. Il club valuterà insieme all'allenatore le prossime mosse.

