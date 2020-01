Napoli, doppio incontro per Lobotka: un fattore diventa determinante

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA INCONTRO / Sono ore febbrili in casa Napoli per sbloccare l'affare Lobotka. Il giovane centrocampista slovacco del Celta Vigo dovrebbe essere il primissimo regalo per Gennaro Gattuso, che non vede l'ora di abbracciare il nuovo mediano del suo 4-3-3. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'ultima offerta del club di De Laurentiis è di 16 milioni di euro più 2 di bonus pera di strappa mentre il club spagnolo proverà a strappare qualcosa più, intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, determinante la volontà di Lobotka

Ore bollenti quindi per Lobotka con 'Sky Sport' che parla di un doppio incontro andato in scena oggi con i procuratori del centrocampista. Uno a Napoli con Giuntoli, e l'altro a Vigo perchè al momento non c'è ancora totale intesa tra le società. Visto che il Napoli non ha nascosto l'urgenza dell'operazione e il Celta al contrario non ha fretta, il ruolo del calciatore potrebbe essere determinante per convincere i galiziani al più presto. Fondamentale la volontà dello slovacco per indirizzare la trattativa verso il buon esito.

