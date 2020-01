CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Non c'è solo il caso Christian Eriksen a tener banco in Premier League. C'è un altro grande nome che infiamma il calciomercato d'Oltremanica, ed è quello di Paul Pogba. Ancora fuori dai convocati ufficialmente per un problema alla caviglia, il centrocampista francese sta vivendo una stagione travagliata al Manchester United e le voci di un addio già in questa finestra di mercato continuano ad intensificarsi con il passare dei giorni. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, il piano del Real Madrid per Pogba

La Juventus non ha mai perso di vista gli sviluppi attorno all'ex juventino, continuando a sognare il grande ritorno a Torino.

La principale concorrente si chiama peròe dall'Inghilterra arrivano notizie che di certo non faranno felici gli uomini mercato bianconeri ed i tifosi. Perché stando a quanto riferisce il britannico 'The Sun', la dirigenza delle 'merengues' avrebbe intravisto margini di manovra per tentare col Manchester United per tentare il colpaccio nella finestra di mercato invernale e sarebbe pronto all'assalto inserendo nell'operazione il cartellino del centrocampista tedesco Toni, cercato a più riprese proprio dai 'Red Devils'. Una contropartita parziale, visto che comunque lo United continua a valutare Pogba non meno di 120 milioni di euro. Il Real fa sul serio, la Juventus è avvertita.

