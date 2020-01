CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Archiviato l'Ibra-day la dirigenza del Milan è pronta a rituffarsi sul mercato in entrata per potenziare il resto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Occhi puntati particolarmente sulla retroguardia dove l'obiettivo primario è sempre Jean-Clair Todibo. Il centrale in forza al Barcellona è un classe 1999 che a dispetto dell'età ha già maturato una discreta esperienza a livello internazionale, nonostante il minutaggio non esaltante in blaugrana. Proprio lo scarso impiego alla corte di Valverde potrebbe indirizzare l'affare verso Milano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nuovo indizio da Barcellona

Assalto a Todibo quindi per il Milan che vuole regalare al più presto a Pioli un nuovo centrale per allungare la batteria difensiva che al momento vanta Romagnoli e Musacchio oltre al quasi mai integro Caldara e all'infortunato di lungo corso Duarte. Si cerca ancora l'intesa per il giovane francese che offrirebbe forza e freschezza all'intero reparto. Intanto da Barcellona arriva un nuovo indizio sul futuro dell'ex Tolosa che non è stato inserito nella lista dei convocati di Valverde per il derby di domani sera contro l'Espanyol.

Calciomercato Milan, Valverde sul mercato in uscita

Ennesima dimostrazione di come il tecnico catalano non prenda troppo in considerazione Todibo che vorrebbe invece maggiore spazio.

Proprio nel pomeriggio di oggi però lo stesso Valverde in conferenza stampa alla domanda di rito sul futuro di Vidal e Todibo ha affermato: "Non mi aspettavo che se ne andasse ora (Alena), la cosa mi ha sorpreso. Mi hanno detto che aveva questa possibilità in una clausola del suo contratto, e l’ha esercitata. Ora abbiamo un uomo in meno e non mi aspetto altre partenze”. Parole in controtendenza con i fatti che hanno visto poi la mancata convocazione del giovane difensore francese cercato dal Milan.

Calciomercato Milan, blitz in Spagna per Todibo

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' in Spagna in questi minuti c'è un incontro in corso. Si tratta di un vero e proprio blitz a cena tra Massara e il giocatore stesso. Il Milan vuole provare a conoscere al meglio il ragazzo per provare a capire la portata dell'investimento anche per il futuro. I rossoneri cercheranno di comprendere le motivazioni di Todibo, le attitudini e gli aspetti extra campo. Da domani un intermediario proverà a trovare la formula giusta per portarlo in Serie A con la società meneghina che punta ad un prestito con diritto di riscatto e non secco. Già dalla giornata di sabato si andrà a cercare di chiudere con il Barcellona.

