CALCIOMERCATO TORINO WAGUE BARCELLONA / Anche il Torino di Walter Mazzarri inizia a guardarsi concretamente intorno per rinforzare la rosa in vista di una seconda metà di stagione all'insegna del riscatto. I granata non stanno infatti rispettando le aspettative e ad andare incontro al tecnico del 'Toro' potrebbe esserci proprio la sessione invernale di trasferimenti.

La compagine piemontese è infatti a caccia di un nuovo terzino di spinta e il grande colpo potrebbe addirittura arrivare daldi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Torino, incontro per Wague del Barcellona

Il Torino sarebbe pronto a fare sul serio per il giocatore del Barcellona Moussa Wague. Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira, la società del patron Cairo avrebbe richiesto ai blaugrana il prestito del laterale senegalese classe 1998 che ha raccolto finora solamente tre presenze totali in stagione. Possibile incontro settimana prossima tra le parti.

