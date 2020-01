CALCIOMERCATO JUVENTUS NANI MANCHESTER UNITED / Le vie del calciomercato sono infinite e spesso e volentieri si intrecciano in storie piuttosto singolari. La sessione di trasferimenti è piena infatti di affari più o meno concreti saltati poi ad un passo dalla conclusione. Nel 2014 fu il caso del portoghese Luis Nani, oggi all'Orlando City, che fu vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Di questo e molto altro ha parlato lo stesso esterno lusitano a 'Tribuna Expresso': "Quando Ferguson se n’è andato, volevo andarmene anche io. Pensavo fosse il momento giusto, erano successe cose che mi avevano fatto arrabbiare. Pensavo di dovermi trovare un’altra squadra, in un altro campionato. Ma non era facile. Lo United non mi avrebbe lasciato andare così facilmente. Dopo il rinnovo nel 2013 mi sono infortunato, ma nonostante fossero arrivate migliaia di proposte per me, il club pensava che con il rinnovo io sarei rimasto”.

Calciomercato Juventus, quella volta che Nani fu vicinissimo

Nani ha quindi spiegato i problemi al Manchester United: "Giocavano altri calciatori, persino i ragazzini. Non c’era una logica nelle scelte e i miei compagni pensavano non fosse giusto nei miei confronti. Prima valevo 100, ora zero? Fai un rinnovo da cinque milioni a un giocatore e poi non lo utilizzi? A quel punto ci ho pensato e ho detto al club che dovevo davvero andarmene. Mentre recuperavo dal mio infortunio, dovevo andare alla Juventus. Era tutto fatto. La Juventus mi voleva, lo United aveva detto di sì, l’allenatore aveva dato il suo ok. E poi all’ultimo minuto, a mercato praticamente chiuso, allo United decidono che non vogliono più fare l’affare e che non mi avrebbero lasciato andare. Ho chiesto loro perché, mi hanno risposto solamente ‘tu resti qui, non te ne vai’. Ero arrabbiato per come erano andate le cose, ma almeno pensavo che volessero tenermi perché ero importante per il club”.

