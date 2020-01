Calciomercato Inter, nuovi acquisti: l'annuncio di Oriali

CALCIOMERCATO INTER ACQUISTI ORIALI / L'Inter ha bisogno di acquisti. I nerazzurri sono alla ricerca di nuovi profili che possano allungare la rosa. A ribadire il concetto ci ha pensato anche il first team technical manager, Gabriele Oriali: "Stiamo andando oltre le aspettative, non si pensava di poter andare così bene a metà stagione – ha dichiarato il dirigente nerazzurro ai microfoni di 'Sky Sport' - Il lavoro è tanto da fare, la strada percorsa fino a oggi è stata positiva al di là dei problemi che abbiamo avuto, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. C'è stato un momento in cui l'organico era molto ridotto.

A proposito, potrebbe essere che venga un pochino allargato, almeno questo si spera per gennaio perché ne avremmo bisogno. Considerando gli impegni e il fatto che stiamo andando bene, si cercherà il più possibile di poter rimanere in questa posizione anche se non sarà facile, ci sono delle antagoniste molto forti".

