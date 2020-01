CALCIOMERCATO BRESCIA SKRABB / Subito importanti movimenti di calciomercato per il Brescia di Cellino. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Chancellor, il club lombardo ha infatti concluso la trattativa per l'acquisto di Simon Skrabb.

Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista finlandese classe 1995 arriva dagli svedesi del Norrkoping per 2,8 milioni di euro più bonus. Al giocatore andranno invece 400 mila euro più bonus di ingaggio. Skrabb è atteso in serata in Italia e domani sosterrà le visite mediche prima delle firme sul contratto.

