Calciomercato Milan, da Paqueta a Rodriguez: segnali da Milanello

CALCIOMERCATO MILAN RHODENSE / Il Milan è tornato in campo in vista della prima sfida del 2020 contro la Sampdoria. I rossoneri nel pomeriggio hanno giocato a Milanello un'amichevole contro la Rhodense, terminata con il risultato di 9 a 0. Una partita che ha visto scendere in campo dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, schierato nel tridente con Suso e Calhanoglu, si è subito reso protagonista con un gol e un assist. In rete anche Piatek (2), Calabria (2), Leao, Castillejo, Paqueta e Calhanoglu. I calciatori, utilizzati da Stefano Pioli, hanno giocato solamente 45 minuti: spazio dunque per gran parte della rosa. Proprio dagli uomini utilizzati arrivano indizi di calciomercato.

Milan, in tre con le valigie in mano

Il tecnico del Milan si è affidato a due undici differenti, nei quali non erano presenti Borini, Rodriguez e Rebic. I tre calciatori sono i primi indiziati a lasciare Milanello in questa sessione di calciomercato. Per l'attaccante sembrava potersi concretizzarsi l'ipotesi Genoa ma nelle ultime ore la pista si è raffreddata.

Attenzione dunque a

Per il terzino svizzero, invece, c'è letteralmente la fila: piace a Psv, Fenerbahce, Watford, Lione, Atalanta e Napoli. Gli azzurri sono la prima scelta dell'ex Wolfsburg, che il Milan non ha intenzione di cedere in prestito avendo il contratto in scadenza nel 2021.

Per Rebic, invece, si avvicina il ritorno all'Eintracht Francoforte, visto l'apporto deludente in questi mesi dato alla squadra. Segnale chiaro anche su Paqueta, finito nel mirino del Psg di Leanardo. Il dirigente brasiliano vorrebbe portarlo sotto la Torre Eiffel ma il Milan non lo cede per meno di 35/40 milioni di euro e proprio per questo continua ad essere al centro del progetto rossonero, al fianco di Ibrahimovic.

