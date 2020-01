JUVENTUS SZCZESNY KULUSEVSKI IBRAHIMOVIC / C'è grande voglia di rivalsa in casa Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', Wojciech Szczesny ha caricato così i bianconeri in vista della ripresa dopo la pausa natalizia: "La delusione c'è ancora perché abbiamo perso un trofeo. Abbiamo parlato tra di noi e siamo pronti a ripartire con tante fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili in questo 2020. Scudetto? In corsa c'è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio, che è una delle squadre più forti del campionato. Inter, Lazio e Roma sono tutte in corsa".

Calciomercato Juventus, Szczesny sul colpo Kulusevski

Il portiere polacco ha poi fissato gli obiettivi personali: "Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così.

Poi c'è l'Europeo: ci sono tanti trofei da vincere e punto a vincere tutto". Un commento, infine, sull'ultimo colpo bianconero Dejan Kulusevski : "È un giocatore forte, di grande talento, la Juve ha fatto gran colpo. È giusto che sia rimasto a, per fare maggiore esperienza nel nostro campionato.? È sempre bello per il campionato quando giocatori così forti tornano. Due anni fa è arrivato, adesso è tornato Ibrahimovic, giocatori che alzano il livello".

