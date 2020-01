CALCIOMERCATO INTER NANDEZ CARLI NAINGGOLAN / L'ottimo inizio di campionato di Nahitan Nandez con la maglia del Cagliari non è passato inosservato. Il centrocampista, sbarcato in Sardegna questa estate, non ha pagato l'esordio in Serie A e il cambio di continente. L'ex Boca Juniors è così finito nel mirino dell'Inter.

I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore che possa rimpolpare la linea mediana ma strappare Nandez ai sardi a gennaio sembra praticamente impossibile: "E' un giocatore del Cagliari - ammette Carli in conferenza stampa - Siamo felici di come sta andando la squadra e il Cagliari non vende i suoi titolari. Ovvio che se ti arriva l'offerta da 80-90 milioni la valuti, ma la linea è quella. E' l'anno della ricostruzione e figuriamoci se vendiamo i migliori.

Inter, colpo Nandez: scambio con Nainggolan?

Nelle ultime ore si è parlato anche di un'ipotesi scambio tra Inter e Cagliari, con i nerazzurri pronti a giocarsi la carta Nainggolan che tanto bene sta facendo con la maglia dei sardi. Il club del presidente Giulini vorrebbe provare a trattenere il belga ma l'alta valutazione è un grosso ostacolo: "Ha una valutazione importante e un rendimento ottimo - prosegue Carli - lo sta dimostrando. Non si deve prendere in giro la gente, è in prestito, non è semplice la sua permanenza, a ora non so cosa dire, sarebbe sicuramente un bel sogno".

