CALCIOMERCATO GENOA / Il Genoa, e c'era da aspettarselo, è tra i club più in fermento in questo mercato invernale. In verità i primi acquisti gli ha messi a segno anche prima dell'apertura della sessione 'di riparazione', avvenuta ufficialmente ieri, vedi i ritorni di Perin, Valon Behrami e Mattia Destro. Il club di Preziosi, che ha fatto scattare la rivoluzione con l'esonero di Motta e l'ingaggio di Nicola al posto dell'italo-brasiliano, non ha certo intenzione di fermarsi.

Nei piani del patron rossoblù ci sono altri acquisti, col coinvolgimento anche del reparto arretrato.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 'Grifone' ultimo in Serie A punta a rinforzarsi sulla corsia sinistra di difesa: nello specifico si guarda a un giovane di grande prospettiva che milita in Brasile. Possibili sviluppi nei prossimi giorni.

