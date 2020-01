CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL ARSENAL / La Juventus ha piazzato il primo super colpo di questo calciomercato di gennaio. Dejan Kulusevski vestirà bianconero, anche se solo a partire dalla prossima estate. Fabio Paratici dovrà occuparsi soprattutto di sfoltire la rosa, magari provando a cogliere qualche occasione importante. Intanto la Juve sta scoprendo anche Merih Demiral, che dopo un inizio deludente in cui non è stato praticamente mai preso in considerazione ha guadagnato posizioni. Il turco resta dietro a Bonucci e de Ligt, oltre al pericolo del rientro di Chiellini nei prossimi mesi. L'ex Sassuolo ha giocato 3 partite in campionato, tanto è bastato per attirare le attenzioni di molti importanti club europei.

Oltre al Milan, anche all'estero lo osservano con grande attenzione.

Come riporta 'Fotomac', anche Atletico Madrid, Schalke 04 e soprattutto Arsenal hanno messo gli occhi su di lui. Una vera e propria bagarre, ma al momento sarebbero i 'Gunners' a essere nettamente in pole. "'L'infortunio di Chambers può cambiare i nostri piani", ha ammesso il manager dei londinesi Arteta, che ha scelto proprio Demiral per rinforzare il reparto arretrato. I bianconeri hanno acquisto il classe '98 per 18 milioni di euro, ma l'Arsenal sarebbe pronta a investirne addirittura 50. Al momento Paratici non ha intenzione di cedere il giocatore, che dovrebbe comporre la coppia difensiva del futuro insieme a de Ligt, ma una cifra del genere potrebbe fargli cambiare idea.