Milan, Ibra subito protagonista: gol e assist in amichevole

MILAN RODHENSE IBRA ESORDIO / Nemmeno il tempo di mettere gli scarpini per Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo acquisto del Milan è subito sceso in campo nel match amichevole contro la Rhodense, in corso di svolgimento sul campo di Milanello.

Il bomber svedese, schierato punta centrale nelal fianco di, ha giocato il primo tempo, andando subito in

Per l'attaccante, che a questo punto si candida per giocare contro la Sampdoria, anche un assist per Calhanoglu. Le altre reti del primo tempo sono state messe a segno da Calabria (doppietta) e Paqueta. Ecco l'undici schierato da Stefano Pioli, cambiato per intero nella ripresa, che potrebbe essere una chiara indicazione della formazione che potremmo vedere lunedì.

4-3-3: Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

