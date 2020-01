CALCIOMERCATO INTER ZANETTI LAUTARO MARTINEZ / Dopo la pausa natalizia, l'Inter si rituffa nella corsa scudetto. Davanti alla squadra di Conte ci sono due partite fondamentali e complicata come quelle contro Napoli e Atalanta. Non solo, perché per i nerazzurri si è aperto il mese caldissimo del calciomercato. Il vicepresidente Javier Zanetti ha parlato in Argentina di alcuni temi caldi, come il futuro di Lautaro Martinez: "È fatto per cose importanti, ha un grande futuro. Ha 22 anni ed è sulla strada giusta, poi Lukaku si completa alla grande con lui".

Sulla possibilità di acquistare, per cui - come anticipato da Calciomercato.it -, l'Inter ha intensificato i contatti: "Ho già parlato a tempo debito. In un club come il nostro è un giocatore che potrebbe essere nei radar, ma non voglio creare false aspettative. Si sta facendo notare e grandi club lo osservano".

Poi sull'addio di Burdisso al Boca Juniors: "Lo conosco come persona ed è un ragazzo equilibrato, ha fatto ottime cose per il club, ha trasmesso delle idee precise e chiare". Spazio anche per il ct della Seleccion Lionel Scaloni: "Vedo un bel gruppo, ora arriveranno i test importanti. Speriamo possano vincere un titolo perché ne abbiamo bisogno da tempo", le parole riportate da 'Tyc Sports'.