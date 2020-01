CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID ZIDANE POGBA ISCO / Con il nuovo anno anche la Liga torna in campo. Il Real Madrid, dopo aver perso la vetta, proverà a riprendere la corsa al Barcellona che ora è a +2. Domani alle 16, la squadra di Zidane affronterà il Getafe in trasferta, ma con l'apertura ufficiale del calciomercato i discorsi sono incentrati anche e soprattutto sui possibili acquisti e le cessioni, che interessano direttamente anche le squadre italiane. Su Pogba: "Non dirò niente, Pogba è un giocatore di un'altra squadra. Lui è infortunato e spero che tornerà presto a giocare, gli auguro il meglio.

La cosa più importante per noi sono i giocatori che abbiamo e la partita di domani".

Spazio anche per qualche parola su Isco, anche lui seguito sempre attentamente dalla Juventus: "È un giocatore importante e ha dimostrato di voler stare qui e combattere per il posto. La cosa importante è sapere ogni volta di avere l'opportunità di giocare. Mi identifico con lui per la posizione in campo e mi piace come gioca". Su Mariano Diaz (che piace a Roma e Milan) e Brahim Diaz: "Dovete parlare di tutti. Ci sono giocatori che non hanno minuti e questo può essere un problema, quello che vi posso dire è che tutti quelli che sono qui si allenano, ma fino al 31 tante cose possono succedere. Vedremo, ma io conterò su tutti, chi più e chi meno. Le rotazioni dipendono dalle partite. Fallimento senza titoli? Assolutamente no. Il fallimento sarebbe non provarci, non dare tutto. Questo è un fallimento, ma per noi l'importante è allenarci duramente ogni giorno e dare tutto sul campo. Alla fine c'è una squadra che vince il campionato e una che vince la Champions. E gli altri che sono? Matti? Direi di no".