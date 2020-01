CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid. Il campione gallese non rientra nei piani futuri di Zidane e per questo è destinato a separarsi dalle 'Merengues'.

Sfumata del tutto la pista che conduceva in dato che ora, con la nuova legge che limita gli ingaggi a partire dal 2020, non è più conveniente economicamente , stando a 'Diario Gol' ora è forte la candidatura delche nella prossima estate potrebbe divorziare da, il quale continua a spingere per il ritorno al. I parigini, che hanno ottimi rapporti coi 'Blanços', potrebbero vedersela con un paio di club della, nella fattispecie con ldiche in realtà potrebbe provarci già in questa finestra invernale.

